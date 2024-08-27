Ankara’da bulunan cezaevi lojmanları çevresinde, patlamamış bir havan mermisi bulundu. Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, merminin tehlike yaratmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Bölge halkı, olay yerine yakın bölgelerden uzaklaştırılırken, yetkililer durumu yakından izliyor.

Edinilen bilgilere göre, cezaevi lojmanlarının bulunduğu alanda yapılan rutin bir kontrol sırasında patlamamış bir havan mermisi tespit edildi. Olayın bildirilmesinin ardından, bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, merminin etrafını güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Çalışmalar sırasında, olası bir tehlikeye karşı çevrede yaşayan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi.

Bomba imha uzmanları, patlamamış havan mermisini etkisiz hale getirmek için özel sesli önlemler alarak çalışmalarını sürdürüyor. Merminin bulunduğu alan tamamen izole edilirken, çevredeki yollar da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölge sakinlerine güvenlik konusunda uyarılar yapılarak, çalışmaları dikkatle izlemeleri ve olay yerine yaklaşmamaları istendi.

Patlamamış havan mermisinin bulunduğu olayla ilgili yetkililer, durumun kontrol altında olduğunu ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Olayın kaynağı ve merminin bölgeye nasıl geldiği konusundaki soruların yanıtlanabilmesi için kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gereken tüm önlemlerin alındığını ve tehlikenin en kısa sürede bertaraf edileceğini vurguladı.

Ankara’nın bu bölgesinde yaşanan olay, çevre sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Yetkililer, benzer durumların önüne geçilmesi için vatandaşların şüpheli durumları hemen polise bildirmeleri gerektiğini hatırlattı. Güvenlik güçleri, olayın aydınlatılması ve benzer tehlikelerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürmekte kararlı.