ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda satıcıları bilgilendirdi.
Emniyet ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen hayvan pazarlarında satıcıları sahte para konusunda ikaz etti.
Satıcıları yankesicilere ve dolandırıcılara karşı uyaran ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı anlattı.
Mali Şube ekiplerinin kurban pazarlarında yaptıkları bilgilendirmelerin Kurban Bayramı'na kadar süreceği öğrenildi.
Kaynak: aa