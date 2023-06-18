Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara- Konya karayolunda meydana gelen su taşkınları sebebiyle, Bala Kavşağı'nın Ankara istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.