Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara- Konya karayolunda meydana gelen su taşkınları sebebiyle, Bala Kavşağı'nın Ankara istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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