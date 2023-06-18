Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara- Konya karayolunda meydana gelen su taşkınları sebebiyle, Bala Kavşağı'nın Ankara istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Ankara'da sağanak; Konya karayolu bir süre trafiğe kapandı
Ankara- Konya karayolunun Ankara istikameti, sağanak nedeniyle yaşanan su taşkınından bir süre ulaşıma kapandı
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