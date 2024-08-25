Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehri olumsuz bir şekilde etkiledi. Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle birçok alt geçit ve cadde suyla dolarken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı.

Ulus'taki Melike Hatun Camisi önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarında su baskınları meydana geldi.

Dikkatli olunması gerekiyor

Sağanağın aralıklarla devam etmesiyle birlikte Ankara Valiliği, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların da göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.