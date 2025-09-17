Ankara’da kreş öğretmeni Kevser Çuhadar (23), özel hastanede geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Ailesi, ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında ihmali gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özel hastanede ihmaller zinciri

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan kreş öğretmeni Kevser Çuhadar (23), safra kesesindeki taşı aldırmak için 3 Eylül’de özel bir hastanede ameliyat oldu. Tansiyon ve nabzının normale dönmemesi nedeniyle ertesi gün yeniden ameliyat geçiren Çuhadar, durumunun ağırlaşması üzerine 7 Eylül’de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Yolda 7 kez kalbi duran Kevser, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çuhadar’ın ailesi, ameliyatı gerçekleştiren Doktor A.Y. hakkında ihmali gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kevser Çuhadar’ın annesi Durhanım Çetinkaya, yaşananları şöyle anlattı:

“Çocuğum basit bir ameliyat için hastaneye gitti. Tansiyonu düşmüş, ameliyat uzamış. Doktor, bağırsağı iki yerden deldiğini söylemesine rağmen ameliyat sonrası Kevser kendine gelemedi. O gece ve sonraki müdahalelerde çocuğum sürekli tehlikede oldu. Yolda 7 kez kalbi durdu, 8’inci duruşta dayanamadı. Doktor halen görevine devam ediyor.”

Baba Nihat Çuhadar ise:

“Eşimde ciddi bir rahatsızlık yoktu. Basit bir ameliyat olacaktı, ancak sonucunda Kevser’i kaybettik. Hastane ve doktor mağduriyetimize sebep oldu. Doktorun ceza almasını ve hastanenin kapatılmasını istiyoruz.”

Kevser Çuhadar, geçen yıl evlenmiş ve 2 aylık bir bebeği bulunuyordu.

Hastane sessiz kaldı

Olayın ardından Doktor A.Y. hastanedeki görevine devam ederken, hastane yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi.