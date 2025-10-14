Ankara’da sahte e-imza davasında, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 5 kişi, savcılığın itirazı üzerine mahkeme kararıyla yeniden tutuklandı.
Tahliye edilen sanıklar yeniden tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte e-imza soruşturmasında, örgüt lideri Ziya Kadiroğlu ve yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi, önceki duruşmada tahliye edilmişti.
Savcılığın itirazı üzerine Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların yeniden tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanan isimler: Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı.
Dava, 16 Ocak 2026’ya ertelenmişti.
Ne olmuştu?
Soruşturma kapsamında, 199 şüpheli hakkında dava açılmıştı. 92 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 23’ü tutuklanmış, 69’u adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İki ayrı iddianamede, sanıklar hakkında 5 ila 50 yıl hapis cezası talep ediliyor.
İddianamede yer alan detaylar
BTK Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri personelinin elektronik imzaları kopyalandı. Bu e-imzalar ile sahte diploma ve mesleki belgeler üretildi.
Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun adına sahte mezuniyet kayıtları oluşturuldu. İddianamede, sanıkların sahte e-imzaları Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul’daki ofisler üzerinden ürettiği ve kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı belirtiliyor.
Son operasyonda 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye mesleki sertifika sahte olarak verildiği tespit edildi.
Ankara merkezli 22 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.