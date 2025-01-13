Ankara kulisleri, iki bağımsız milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği haberleriyle hareketleniyor. Çarşamba günkü AK Parti grup toplantısında gerçekleşecek olan partiye katılım töreninde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni üyelere rozetlerini bizzat takacağı öğrenildi. Kulis bilgilerine göre, partiye geçecek isimler arasında eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve eski DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf bulunuyor.

İki bağımsız isim dışında belediye başkanları da bekleniyor

İki vekilin parti değiştirme kararları, Meclis kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Kürşad Zorlu'nun İYİ Parti'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye katılması bekleniyordu. Selma Aliye Kavaf ise, çatı parti oluşumu sebebiyle DEVA Partisi'nden istifa etmişti.

Aynı toplantıda bazı belediye başkanlarının da AK Parti rozeti takması bekleniyor. Öte yandan, Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin birleşmesi nedeniyle rahatsız olan bazı milletvekilleri de bu hafta içinde istifa edebileceği yönünde iddialar var.