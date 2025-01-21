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Trafik düzenlemesi nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi. Kapatılan yollar, kongre programının sona ermesinin ardından yeniden trafiğe açılacak.

Ankara’da 21 Ocak trafik düzenlemesi: Hangi yollar kapanacak?

Ankara’da 21 Ocak trafik düzenlemesi: Hangi yollar kapanacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın sabah düzenlenecek AK Parti İl Kongresi nedeniyle şehirdeki bazı yol ların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu çevresindeki yoğun yollar, sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Ankara ’da yarın AK Parti İl Kongresi nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki bazı yol lar trafiğe kapatılacak, sürücüler alternatif güzergahları kullanmalı.

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