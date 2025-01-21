Ankara’da yarın AK Parti İl Kongresi nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak, sürücüler alternatif güzergahları kullanmalı.
Trafik düzenlemesi başlıyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın sabah düzenlenecek AK Parti İl Kongresi nedeniyle şehirdeki bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu çevresindeki yoğun yollar, sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacak.
Kapatılacak yollar ve güzergahlar
- Cumhuriyet Caddesi: Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölüm çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
- Tren Garı Kavşağı ve Yan Varyantlar: Tren Garı Kavşağı’na bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı trafiğe kapatılacak.
- Ulaştırma Kavşağı: Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na ve Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantlar kapalı olacak.
- Hipodrom Caddesi: İhtiyaç duyulursa, Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölüm de çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilir.
Alternatif güzergahlar ve uyarılar
Trafik düzenlemesi nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi. Kapatılan yollar, kongre programının sona ermesinin ardından yeniden trafiğe açılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ