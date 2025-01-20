Ankara’da Özel Halk Otobüsleri, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kartları ile seyahati durduracağını duyurdu. Alınan karar, ekonomik zorluklar ve gelir desteği yetersizliği nedeniyle uygulamaya konuldu.

Özel halk otobüsü işletmeleri, SGK ve vergi borçlarının tahsili amacıyla belediyelerin gelirlerinde yapılan kesintilerin işletmeleri mali olarak zor durumda bıraktığını belirtti.

Gelir desteği kesildi

Özel halk otobüsü işletmecilerinin açıklamasında, gelir desteği ödemelerinin 31 Aralık 2024 tarihinde sona erdiği ve bu tarihten itibaren belediyeden yeni bir ödeme kararı çıkmadığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik olarak hizmetlerimizi devam ettirmemiz imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yalnızca tam bilet ücreti ödeyen yolcularımıza hizmet verebileceğiz."

Halk otobüslerinde sadece tam bilet

Alınan karar doğrultusunda, ücretsiz seyahat hakkı olan vatandaşlar, öğrenci abonman kartı kullananlar ve indirimli kart sahipleri halk otobüslerinden yararlanamayacak.