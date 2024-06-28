Ankara'da, üst kat komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye sinirlenerek 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Tahsin Ünsür hakkında iddianame hazırlandı. Sanık için 5 kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 13 yaşındaki Mustafa Turgut ve 10 yaşındaki Ceyda Turgut'un otizimli kardeşleri ile evde oyun oynarken yaptıkları gürültünün sanık Tahsin Ünsür'ü rahatsız ettiği belirtildi. Ünsür'ün, sıklıkla Turgut ailesini uyardığı ve seslere tahammül edemez hale geldiği bilgisi verildi.

İddianameye göre, Ünsür’ün defalarca uyarılara rağmen gürültünün devam etmesi nedeniyle E.Ö.'ye "Ben bunları öldüreceğim, eşim bunların yüzünden öldü" dediği kaydedildi. Olayın yaşandığı 22 Kasım 2023 gecesi, üst kattan gelen sesler nedeniyle sinirlenen Ünsür, yanında 14-15 adet av fişeği alarak komşularının evine gitti ve aile bireylerine ateş açtı.

"Çocukların oyun oynama sesine dayanamadım"

Savcılık ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Ünsür, "Üst katta oturan Turgut ailesinin çocukları günün her saatinde oyun oynayarak ses yapıyorlardı. Defalarca kendilerini uyardım, komşular aracılığıyla ricada bulunduğum halde sesler kesilmedi. Eşimin vefatından sonra bu seslere tahammül edemedim" dedi.

Av tüfeği ile ateş etti

Olay günü yaşananları anlatan Ünsür, "Dedemden kalma av tüfeğini ve 14-15 adet domuz kurşununu yanıma aldım. Komşunun zilini çaldım, kapıyı Hamdi Turgut açtı. Uyuyamadığımı söyledim, Hamdi Turgut ise 'Benim çocuğum top oynamasın mı?' diyerek üzerime yürüdü. Av tüfeğini çıkartarak Hamdi'ye tek el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum" beyanında bulundu.

Gürültü yüzünden acımasızca katletti

Tanık E.Ö., savcılıkta verdiği ifadesinde 8 aydır binanın yöneticiliğini yaptığını belirterek, "Tahsin Ünsür, üst komşusu olan Hamdi Turgut ve ailesinin çok gürültü yaptığını söylüyordu. 'Ben bunları öldüreceğim, eşim bunların yüzünden öldü' dedi. Her seferinde Ünsür'ü sakinleştirmeye çalıştım. Suna Turgut'a gürültü yapmamalarını söylediğim halde bu konuyu çözemedim" dedi.

Diğer tanık S.Y. ise olay günü parkta arkadaşlarıyla oturduğu esnada silah ve bağrışma sesleri duyduğunu söyleyerek, "İkinci katta Sunay'ın 'İmdat kocamı vurdu, öldürdü, beni de öldürecek' diye bağırdığını duydum. Binanın içerisine girdiğimde Tahsin Ünsür, elindeki tüfeği önüne atarak 'Hepsini öldürdüm, şimdi kimi arıyorsanız arayın' dedi" ifadelerine yer verdi.

22 Kasım’da Ankara’nın Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşanan olayda, 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, komşuları Behiye Turgut, Hamdi Turgut, Sunay Turgut, Mustafa Turgut ve Ceyda Turgut'u tüfekle vurmuştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, aile fertlerinin hastanede hayatını kaybettiğini belirlemişti. Tahsin Ünser, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderilmişti.