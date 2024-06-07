ANKARA (AA) - YUSUF SOYKAN BAL - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın üst katından sürekli cam şişe fırlattı öne sürülen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 13 katlı sitede ikamet eden bir kişinin bilinmeyen nedenle dairesinden attığı cam şişeler, sokaktan geçen kurye, otobüs, araç sürücüsü ve yayaları tedirgin ediyor.

Araçlarını sokağa park eden bazı otomobillere isabet eden şişeler hasara yol açarken, çevrede bulunan esnaf da bu nedenle müşteri kaybettiğini savunuyor.

Bazı site sakinleri, dairenin önünden geçmemek için yollarını uzatarak diğer girişleri kullanmayı tercih ediyor.

- "Olayı anlamaya çalıştık"

Eşiyle birlikte gezmek için arabasını Turan Emeksiz Sokağa park ettiğini ifade eden Canberk Ovayurt, bir süre vakit geçirdikten sonra eve döndüğünde aracında hasar olduğunu fark ettiğini söyledi.

Olayın nasıl olduğunu ilk başta anlayamadığını dile getiren Ovayurt, "Arkadan gördüm. Ön cam patlamış. Nasıl olduğunu anlamak için geldiğimizde üzerinde soda şişesi vardı. Daha sonra esnaflar binadan atıldığını söylediler." dedi.

Olayın nedenini bilmediğini belirten Ovayurt, şunları kaydetti:

"Herhalde buraya park eden araçladan rahatsız olan bir insan var yukarıda. Sürekli soda şişesi atarak cana mı mala mı kast ediyor bilmiyorum. Polise haber verdik. Olayı anlamaya çalıştık. Elimizden geldiğince video çekmeye çalıştık. Kuryelere ve otobüslere şişe atmaya devam ediyordu."

- "Oturan müşterilerimiz kalkıyor"

Bölgede kafe işletmecisi olarak çalışan Yavuz Zayim de gün boyunca bu duruma maruz kaldıklarını ve çok rahatsız olduklarını ileri sürdü.

Sürekli arabaların hasar aldığını ve bazı insanlarında yaralanma tehlikesi geçirdiğini belirten Zayim, bu konunun çözülmesini istediğini söyledi.

Bu durumun işini de olumsuz yönde etkilediğini anlatan Zayim, "Oturan müşterilerimiz kalkıyor, bir bakıyorlar camları kırık. Zarar gelmiş, çizilmiş, kaportası yamulmuş şekilde buluyorlar. Şikayette bulunduk ama bir sonuç alamadık. Bu durum işlerimizi çok etkiledi. Son bir yıldır gece gündüz sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Birkaç senedir aşağıya atmadığı şişe kalmadı"

Bina yöneticisi Mete Soyarslan ise uzun bir süredir sokağa cam şişe atan komşuları nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.

Hiçbir şekilde sorunu çözemediklerini söyleyen Soyarslan, "Birkaç senedir aşağıya atmadığı şişe, atmadığı madde kalmadı. Komşularımızın ve yoldan geçenlerin arabalarını patlattı. Şu an yollar şişe dolu." dedi.

Konu hakkında şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını iddia eden Soyarslan, "Biz onunla da iletişime geçtik. Yaptığından haberi yok. 'Öyle mi yaptım. Çok afedersiniz. Bir daha olmayacak' diyor. Akşam ya da sabaha karşı bir ses duyuyoruz. Soda şişesi atıyor." şeklinde konuştu.

Bu arada şikayetler üzerine siteye gelen polis, tutanak tuttu.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine bina sakini hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" iddiasıyla şikayette bulunuldu.