Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulamalarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Denetimlerde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 1,5 kilo uyuşturucu madde, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

Taksiden uyuşturucu attı, anbean kamerada

Doğukent Bulvarı’nda yakalanan şüphelilerden biri, polis uygulamasını fark edince yanında bulunan uyuşturucu maddeyi ve hassas teraziyi taksinin kapısından dışarı attı. Ancak bölgede konuşlanan gözcü polis ekibi, şüphelinin hareketini fark ederek hızlıca müdahale etti.

Şüpheli, araçtan indirilerek gözaltına alınırken, olay anları ticari taksinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin panik anları dikkat çekti.