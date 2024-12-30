Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında trafik düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı. Kutlamalar nedeniyle bazı cadde ve sokakların 31 Aralık saat 19.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Kapatılacak yollar

31 Aralık saat 19.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

Aşkabat Caddesi: Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında.

Bestekar Caddesi: Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında.

İhtiyaç halinde kapatılabilecek yollar:

Yoğunluk durumuna göre ek olarak trafiğe kapatılabilecek yollar ise şöyle:

GMK Bulvarı: Tamamı.

Atatürk Bulvarı: Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arası.

Milli Müdafaa Caddesi: GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arası.

Ziya Gökalp Caddesi: Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arası.

Tunalı Hilmi Caddesi: Kuğulu Park ile Esat Caddesi arası.

Tunus Caddesi: Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arası.

Oğuzhan Asiltürk Caddesi: Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arası.

Ekstra kapatılabilecek noktalar:

Cadde ve Sokaklar: Filistin, Azerbaycan, Selanik, Yüksel, Olgunlar ve Kumrular Caddeleri.

Sokaklar: İnkılap, Karanfil 1-2 ve Konur 1-2 sokaklarının tamamı.

Vatandaşlara uyarı:

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Kutlamalar sırasında güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtilirken, olası yoğunluk ve acil durumlara karşı ek ekiplerin görevlendirileceği ifade edildi.