Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trajik olayda, asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat, itfaiye ekiplerinin kurtarma çabası sırasında 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Aile, itfaiye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almadan hareket ettiğini ve bu durumun Bolat’ın ölümüne neden olduğunu söyledi.

Kaza ve kurtarma çabaları

Olay, Sincan’daki bir sitede gerçekleşti. Beren Su Bolat, bir arkadaşıyla birlikte diğer bir apartmanda yaşayan arkadaşını ziyarete gitmek üzere asansöre bindi. Asansör, 5. ve 6. kat arasında arızalandı ve Bolat ile diğer bir çocuk asansörde mahsur kaldı. Durumu fark eden Bolat’ın yakınları, itfaiye ekiplerini çağırdı. Ekipler, asansörü açarak Bolat’ı kurtarmaya çalıştı. Ancak, bilinmeyen bir nedenden dolayı Bolat, asansör boşluğundan düşerek ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

İhmal iddiaları ve soruşturma

Olayın ardından itfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi almadan hareket ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bolat’ın dayısı Fatih Büyükata, “İtfaiye ekibi, asansörün kapısını hem alttan hem de üstten açmış. Çocuğumu kurtarmaya çalışırken dikkat edilmesi gereken önlemleri almamışlar. Bu tamamen iş bilmemezlik ve insana değer vermemezlik. Şikayetçiyiz ve sürecin takipçisi olacağız” dedi. Ümit Büyükata ise, “Asansörü güvenlik önlemi almadan açmışlar. Diğer çocuğu çıkardıktan sonra Beren’i bırakmışlar ve aşağı düşmesine neden olmuşlar. Bu bir cinayet, başka bir şey değil” ifadelerini kullandı. Anneanne Esma Büyükata ise, “İşinin ehli kişiler olsaydı, çocuğum bugün hayatta olacaktı. Bu acıyı yaşamayacaktık” diye konuştu.

Cenaze töreni

Beren Su Bolat’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Sincan Cimşit Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze namazına aile yakınları, arkadaşlar ve mahalle sakinleri katıldı. Bolat’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.