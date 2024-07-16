ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 kişiye adli işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kızılay bölgesi ağırlıklı olmak üzere il genelinde kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen 49 operasyonda 55 kişiye adli işlem uygulandı.

Operasyonlarda, 463 bin 600 doldurulmuş makaron, 260 bin boş makaron, 7 bin 530 paket sigara, 5 bin 88 litre karışımlı akaryakıt, 2 bin 729 muhtelif elektronik ürün, 695 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı, 719 kilogram tütün, 198 şişe sahte alkollü içki, 100 puro, 38 cep telefonu ve lüks cip ele geçirildi.