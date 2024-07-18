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Tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Gürak, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü

Bu adreslerdeki aramalarda 487 kaçak muhtelif eşya, 208 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında, dün Altındağ ve Çankaya'da belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonu nda 4 şüpheli gözaltına alındı, 487 kaçak muhtelif eşya ve 208 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

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