Ziraat Türkiye Kupası Grup A'nda Ankaragücü, İskenderunspor ile karşılaşacak. 7 Ocak 2025 Salı günü, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

Gruptan çıkma mücadelesi

Her iki takım da bu maçta galip gelerek grupta üst sıralarda yer almak ve bir sonraki tura yükselmek istiyor.

Ankaragücü - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 7 Ocak 2025 Salı

Saat: 13.00

Kanal: mackolik, A Spor

Stadyum: Eryaman Stadyumu