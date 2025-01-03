Trendyol 1. Lig heyecanı Ankaragücü - Keçiörengücü karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 16:00 olarak belirlendi.
Maç Yayın Bilgileri:
- Tarih: 4 Ocak 2025, Cumartesi
- Saat: 16:00
- Stat: Eryaman Stadyumu, Ankara
- Yayın Kanalları:
- TRT Spor (Şifresiz)
- Bein Sports 2
- beIN Sports Tod TV
Mücadeleye büyük ilgi bekleniyor
Her iki takım da puan tablosunda üst sıralara tırmanmak için kritik bir mücadeleye çıkacak. Ankaragücü, ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Keçiörengücü deplasmanda sürpriz yapmanın peşinde olacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ