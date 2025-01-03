Trendyol 1. Lig heyecanı Ankaragücü - Keçiörengücü karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 16:00 olarak belirlendi.

Maç Yayın Bilgileri:

Tarih: 4 Ocak 2025, Cumartesi

Saat: 16:00

Stat: Eryaman Stadyumu, Ankara

Yayın Kanalları: TRT Spor (Şifresiz) Bein Sports 2 beIN Sports Tod TV



Mücadeleye büyük ilgi bekleniyor

Her iki takım da puan tablosunda üst sıralara tırmanmak için kritik bir mücadeleye çıkacak. Ankaragücü, ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Keçiörengücü deplasmanda sürpriz yapmanın peşinde olacak.