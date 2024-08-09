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Sanatçının sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Ünlü şarkıcının hastane yatağında çekilen fotoğrafı, sevenleri arasında endişe yarattı. Turgut Karataş, daha önce 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sanatçının çocukları, babalarının sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Turgut Karataş'ın kızı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum,” ifadelerini kullandı. Fotoğraflarda, Ankaralı Turgut’un zayıf hali dikkat çekti.

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