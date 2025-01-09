Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Ankaralı Turgut, Aralık ayında akciğer kanserine yenik düşerek hayata veda etmişti. Ancak ünlü sanatçının vefatından sonra çocukları arasında bitmek bilmeyen gerilim, şimdi de mezar taşı polemiğiyle yeniden alevlendi. "Prim için yazıyı sildim" sözleri gündeme damga vurdu.

"Babam değil babamız!"

Ankaralı Turgut’un mezar taşına yazılan “Canım Babamız” yazısı, çocukları arasında büyük bir tartışmaya sebep oldu. Kardeşi Özlem Sülü’nün bu yazıyı mezar taşına ekletmesine tepki gösteren Eylem Boran, yazıyı sildirerek, “Prim için kullandığın yazıyı kapattım. Sıradaki hamleni merak ediyorum” ifadelerini kullandı. Boran ayrıca, "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın, tiyatrocu olmayın!" diyerek sitem etti.