Ünlü türkücü Ankaralı Turgut, geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. 61 yaşında vefat eden Turgut Karataş, Mamak Ortaköy Mezarlığı'na defnedilmişti. Vefatından önce yalnızca kızı Eylem Boran ile ilişki sürdüren Ankaralı Turgut, diğer 5 çocuğuyla aralarını koparmış ve onları evlatlıktan reddetmişti. Ancak ölümünün ardından, şok edici bir açıklama geldi.

Eylem Boran’dan çarpıcı itiraflar

Turgut Karataş’ın kızı Eylem Boran, bir televizyon programına katılarak babası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eylem, babasının imam nikahlı eşinden olan altıncı çocuğu olduğunu ve yıllardır kendisiyle iletişimde olduğunu belirtti. Bu itiraf, Ankaralı Turgut’un çocukları arasında bir kez daha gündeme geldi.

Aile ilişkileri ve miras tartışmaları

Turgut Karataş’ın ölümünün ardından, mezar taşı için çocukları arasında yaşanan anlaşmazlıklar dikkat çekmişti. Eylem Boran, babasının vefatından sonra diğer kardeşleriyle ilişkilerini koparmasına rağmen, kendisinin ona çok bağlı olduğunu ve onu yalnız bırakmadığını belirtti. Turgut Karataş’ın hayatının son yıllarında yalnızca Eylem Boran ile görüştüğü biliniyor.

İmam nikahlı eşin sırrı

Boran, babasının imam nikahlı eşinden olan altıncı çocuğunu açıklarken, bu gerçeğin uzun yıllardır saklandığını da söyledi. Bu durum, Turgut Karataş’ın ailesiyle olan karmaşık ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Karataş’ın ölümünden sonra ortaya çıkan bu gizli çocuk, genişleyen aile yapısını da gün yüzüne çıkarmış oldu.