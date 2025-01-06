Ünlü türkücü Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatından önce, 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile ilişkisini sürdüren Karataş, diğer çocuklarıyla arasını tamamen koparmıştı. Ünlü sanatçının ölümünün ardından, çocukları arasında tartışmalar patlak verdi. Gerilim, babalarının mezar taşına yazılan ifadeler yüzünden daha da büyüdü.

Mezar taşındaki ifade yüzünden ailede büyüyen kriz

Turgut Karataş, Mamak Ortaköy Mezarlığı'na defnedildiğinde, mezar taşına Eylem Boran tarafından “Canım babam” ifadesi yazdırıldı. Ancak, Karataş’ın diğer çocukları bu duruma tepki gösterdi. Özlem Sülü, mezarlığa giderek Eylem Boran’ın yazdığı ifadeyi değiştirip "Canım babamız" olarak yazdırdı. Sülü, mezar taşındaki yazıyı değiştirme kararını, "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" şeklinde savundu.

Eylem Boran’dan sert yanıt: “Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam”

Eylem Boran ise kardeşlerine sert tepki gösterdi. Boran, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez” diyerek, diğer kardeşlerini eleştirdi.

Aile içi gerilim sosyal medyada büyüdü

Ankaralı Turgut’un ölümünün ardından çocukları arasındaki gerilim, sosyal medya üzerinden karşılıklı sert açıklamalara dönüştü. Aile içindeki bu tartışmalar, ünlü türkücünün hayattayken yaşadığı yalnızlık ve kırgınlıkları da gözler önüne serdi.