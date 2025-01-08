Ankaralı Turgut'un vasiyeti olan sazın durumu belli oldu

Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü türkücü Ankaralı Turgut (Turgut Karataş), vefatından önceki vasiyetinde yalnızca bir sazından bahsetmişti. "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim" diyerek sazını hayatta bıraktığı tek mirası olarak belirten Karataş'ın sazı, ölümünün ardından büyük merak uyandırdı.

Kızının yaptığı açıklamada sazın nerede olduğuna dair bilgiler verildi. Eylem Boran, babasının vasiyetine uygun olarak sazı koruma altına alacağını ve yakın zamanda müzeye teslim edileceğini belirtti.

Mezar taşı kavgası

Ankaralı Turgut'un ölümünden sonra ailesi arasında mezar taşı üzerinde yaşanan gerginlik de gündeme gelmişti. Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, babasının mezar taşına "Canım babam" yazdırırken, diğer kardeşleri bu duruma tepki gösterdi. Özlem Sülü, mezar taşındaki yazıyı "Canım babamız" olarak değiştirdi. Aile içindeki bu anlaşmazlık, Turgut Karataş'ın hayatındaki ilişkilerin ne kadar karmaşık olduğunun bir yansıması oldu.