Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, transfer politikaları ve finansal planlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ankersen, satışlardan elde ettikleri gelir sayesinde yatırım yapabilecek fon oluşturduklarını belirterek, transferlerde genç, dinamik ve gelişime açık oyuncuları tercih ettiklerini vurguladı.

“En iyi günleri önümüzde olan oyuncular istiyoruz”

Ankersen, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftara ilk 4 maçta verdikleri destek için teşekkür etti. Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Ankersen, kadro derinliği için 1-2 transferi tamamlayamadıklarını ancak genel olarak doğru adımlar attıklarını söyledi.

Başkan Ankersen, şu ifadeleri kullandı:

“Belirli bir oyun tarzımız var ve transfer edilecek oyuncuların buna uyum sağlaması gerekiyor. Sahada göstermek istediğimiz futbol için dinamizm şart. Oyuncuların sadece geçmiş başarıları değil, gelecekteki potansiyelleri bizim için önemli. En iyi günleri geride değil, önünde olan futbolcuları istiyoruz. Bu her zaman yaş meselesi değil, mentalite meselesi. Buraya sadece para için değil, gelişmek için gelmek isteyen oyunculara kapımız açık.”

“Yatırım yapacak fonu bulduk”

Ankersen, transferlerin finansal açıdan da mantıklı olması gerektiğini vurgulayarak, satışlardan sağlanan gelirle artık yatırım yapabilecek durumda olduklarını belirtti:

“Artık yatırım yapacak fonumuz var ve buna istekliyiz. Ancak maaş politikasını bozmak istemiyoruz.”

Başkan, kadroda potansiyeli yüksek ve yetenekli oyuncuların bulunduğunu, teknik direktöre ve takıma güven duyduklarını da sözlerine ekledi.