Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, başarılı yönetim anlayışı ve sosyal belediyecilik alanındaki üstün performansıyla bir kez daha ödüllendirildi. MLS Araştırma Şirketi tarafından yapılan "Cumhuriyet Halk Partili İlçe Belediyeleri ve Belediye Başkanları" anketinde Günel, yüzde 63.5 oranıyla 4. sırada yer aldı.

Başarı sıralamasında dikkat çeken sonuçlar

Kuşadası’nın yükselen yıldızı

MLS Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen anket, Cumhuriyet Halk Partili 14 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve belediye başkanlarının performansını değerlendirdi. Anket sonuçlarına göre, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yürüttüğü başarılı projeler ve yönetim anlayışıyla dikkat çekti. Günel, anket sonucunda en başarılı 4. ilçe belediye başkanı olarak öne çıktı.

Kuşadası’nda sosyal belediyecilik ve kültür sanat çalışmaları

Başkan Ömer Günel’in başarısının arkasında, kent genelinde gerçekleştirdiği kapsamlı alt ve üst yapı projeleri, sosyal belediyecilik anlayışı ve kültür sanat alanında yürüttüğü faaliyetler yatıyor. Günel’in liderliğinde, Kuşadası’nda birçok sosyal proje hayata geçirilmiş ve kültürel etkinlikler artırılmıştır. Bu başarılar, hem yerel hem de ulusal düzeyde geniş yankı uyandırmıştır.

Anket sonuçlarının açıklanmasının ardından, Ömer Günel’in başarısı hem halk hem de siyasi çevrelerden takdir topladı. Günel’in bu başarıyı elde etmesi, onun belediyecilikteki yenilikçi yaklaşımlarının ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kuşadası halkı, Başkan Günel’in yöneticiliğinden duyduğu memnuniyeti sık sık dile getiriyor.