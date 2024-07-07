CHP ve AKP arasındaki yarış sıkılaşıyor

IdeaPolitik Enstitü'nün son araştırmasına göre, 26 ilde 1824 katılımcıyla yapılan ankette kararsızların etkisi belirleyici oldu. Bu Pazar günü bir seçim olsa, kararsızların oranı %25,5 olarak belirlenirken, boş oy kullanacağını söyleyenler %6, fikir bildirmeyenler %5,6, ve oy kullanmayacağını belirtenler ise %0,5 olarak kaydedildi.

Kararsızların ve diğer grupların oyları aritmetik olarak dağıtıldığında, CHP %35,2'lik oy oranıyla birinci parti konumunu korurken, AK Parti %34,3 ile onu takip ediyor. Üçüncü sırada %12,4 oy oranıyla DEM Parti, dördüncü sırada %5,6 ile MHP yer alıyor. Beşinci sırada ise %4,2 oy oranıyla Yeniden Refah Partisi bulunuyor. İYİ Parti %3,6, Zafer Partisi ise %3 oy oranıyla sıralamayı tamamlıyor.