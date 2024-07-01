İSTANBUL (AA) - Ankutsan, istikrarlı büyümesi ile 2023 yılı İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde yer aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen oluklu mukavva ve kağıt üreticisi Ankutsan, 2018'den itibaren kesintisiz olarak yer aldığı İSO 500'e bir kez daha girerek, ülke ekonomisine ve ambalaj sektörüne katkısını bir kez daha tescilledi.

Yeni kağıt üretim tesisi Adana PM2'nin devreye girmesiyle tam entegre bir yapıya kavuşan Ankutsan, oluklu mukavva kutu ve levha üretimindeki tüm hammaddeyi kendi bünyesinde üretebilecek. 300 bin ton üretim kapasiteli tesis, operasyon ve yazılım altyapıları açısından şirketin genel üretim süreçleriyle tam entegre çalışacak şekilde tasarlandı.

Ankutsan, geri dönüşüm odaklı bir sektörün öncüsü olarak döngüsel ekonomiye uygun faaliyetler de yürütüyor. Şirket, hammaddeden üretim aşamalarına, ürünlerin son kullanıcıdan sonraki geri dönüşüm süreçlerine kadar her adımda sürdürülebilirlik ve çevre koruma ilkelerine bağlı kalarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, şirketin uzun yıllardır ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer almasının, istikrarlı büyüme ve sağlıklı bir organizasyon kültürüyle mümkün olduğunu belirtti.

Kesgi, "Büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeye büyük önem veriyoruz. Tüm fabrikalarımızın güneş enerji panelleriyle kaplı olması sayesinde enerji tüketimimizin önemli bölümünde yeşil dönüşümünü sağladık. Ayrıca, planladığımız biyokütle ve rüzgar enerjisi yatırımları ile yüzde 100 yenilenebilir enerji seviyesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankutsan, sürdürülebilirlik ve topluma katkıyı merkeze alarak büyüme istikrarını devam ettirmeyi hedefliyor. Bu amaçla çevre dostu üretim süreçlerini geliştiriyor ve yenilikçi enerji çözümleriyle sektöre örnek olmaya devam ediyor.