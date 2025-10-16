Denizli Merkezefendi’de bir okul müdürü, kantin çalışanı tarafından silahla vuruldu. Yaralı müdür hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Saldırı Yenişafak Mahallesi’nde gerçekleşti

Alınan bilgiye göre, Denizli Merkezefendi’de bir ilkokulun müdürü F.Ö. (48), Yenişafak Mahallesi’nde park halindeki aracına çocuklarıyla bindiği sırada kantin çalışanı K.K. (17) tarafından tabancayla vuruldu.

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdür hastaneye kaldırıldı

Yaralanan F.Ö., sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müdürün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, kantini işleten saldırganın babası, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit etmiş ve bu nedenle ceza almıştı.