Muğla’nın Seydikemer ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 48 M 0806 plakalı otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Otomobil kontrolden çıktı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi’nde yaşandı. Serpil Karcı’nın kullandığı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metrelik düşüş sonrası çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Anne ve çocuğu kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 3 çocuk ile diğer aile bireyleri çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve detayları ile ilgili soruşturma sürüyor.