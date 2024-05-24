Olay, Gülyaka Mahallesi 3033 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ceylan Pehlivan, 2 yaşındaki oğlu Emir Can Pehlivan ve annesi Ayşe Gül evde bulundukları sırada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Anne ve Anneanne Komşular Tarafından Kurtarıldı

Alevlerin hızla yayılması üzerine, komşular hızla harekete geçerek anne Ceylan Pehlivan ve anneanne Ayşe Gül'ü evden çıkarmayı başardı. Ancak, 2 yaşındaki Emir Can Pehlivan, maalesef alevlerin sardığı evde mahsur kaldı ve kurtarılamadı.

İtfaiye Ekipleri Yangını Kontrol Altına Aldı

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilendiği belirlenen Ayşe Gül'ü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ceylan Pehlivan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ve ardından dairede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, 2 yaşındaki Emir Can Pehlivan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının yaptığı detaylı incelemelerin ardından, küçük Emir Can'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.