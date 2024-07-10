İngiltere'nin Darlington şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Scarlett Vickers, evinde anne Sarah Hall (44) ve baba Simon Vickers (48) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, genç kızın evlerindeki odasında cansız bedeni bulunduğunda ortaya çıktı. İlk bulgular, genç kızın öldürülmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabında bir selfie paylaştığını gösterdi.

Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşım

Scarlett, ölümünden kısa bir süre önce TikTok'ta aynı odada ayna karşısında çekilmiş bir siyah-beyaz fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşımında dağınıklığa dikkat çeken genç kızın, "Lütfen dağınıklığı görmezden gelin" dediği belirtildi.

Arkadaşların veda mesajları

Genç kızın ölümü, arkadaşları arasında derin üzüntüye yol açtı. Sosyal medyada, Scarlett için "En iyi arkadaşım, seni özlüyoruz", "Rahat uyu güzel kız, bunların hiçbirini hak etmedin" gibi mesajlar paylaşıldı.

Anne ve baba gözaltına alındı

Olayın ardından anne Sarah Hall ve baba Simon Vickers, polis tarafından gözaltına alındı. İngiltere genelinde büyük yankı uyandıran bu şok edici olayla ilgili soruşturma devam ediyor.