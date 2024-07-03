Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, servis midibüsüyle kaldırımda yürüyen Ayfer Başkurt (35) ve kızı Nur Eylül Başkurt’a (6) çarparak ölümlerine yol açan Ümit Orhan ve şirket yetkilisi R.K.’nin yargılandığı davada, savcı mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, araçta fren arızası olduğunu ve bu arızanın bakım eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, sanıkların ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 15’er yıl hapsini talep etti. Servis midibüsündeki kazada yaralanan 5 işçi ise sanıklardan şikayetçi olmadı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Olay, 15 Eylül 2023 tarihinde sabah saatlerinde Gölcük Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde meydana geldi. Ümit Orhan’ın kullandığı 41 P 9013 plakalı servis midibüsü, yokuş aşağı inerken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayfer Başkurt ve kızı Nur Eylül’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüste bulunan işçiler de yaralandı. Anne Ayfer Başkurt olay yerinde, kızı Nur Eylül ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralı işçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Anne ve kızının cenazesi, Gölcük’te toprağa verildi.

Aracın hidrolik sisteminde patlak

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Ümit Orhan’ın avukatı, aracın hidrolik sisteminde patlak olduğunu, müvekkilinin kazayı önlemek için elinden geleni yaptığını belirtti. R.K.’nin avukatı ise müvekkilinin kusursuz olduğunu savunarak adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Sanıklara 15 yıl hapis cezası talebi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında aracın fren arızasının bakım eksikliğinden kaynaklandığını, bu nedenle şirket yetkilisi R.K.’nin asli kusurlu olduğunu belirtti. Savcı, Ümit Orhan’ın ise aracın teknik özelliklerine uygun davranmadığı için tali kusurlu olduğunu ifade etti. Her iki sanık için de 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"Aracı durdurmaya çalıştım"

Duruşmada savunma yapan Ümit Orhan, rampada frenlerin boşaldığını hissettiğini ve imdat frenini kullanarak aracı durdurmaya çalıştığını söyledi. Orhan, "Kazanın meydana gelmemesi için elimden geleni yaptım. Olay tamamen fren boşalmasından kaynaklandı" dedi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve aracı sahibine teslim etme kararı aldı.