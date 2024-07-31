Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, son günlerde yaşanan trajik bir olayla ülke gündemine oturdu. Bedirhan Şener'in, anneannesini rehin alarak öldürmesi, geniş yankı uyandırdı ve vatandaşlar tarafından merak edilen sorulara cevap aranmaya başlandı.

Bedirhan Şener kimdir? İşte detaylar:

Bedirhan Şener, Sivas İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden lisans diploması aldı. Akademik kariyerine, Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak başlayan Şener, Gazi Üniversitesi'nde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak eğitimini ilerletti. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevinde bulunmuş, ayrıca Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Maliye Bakanlığı’nda gelirler kontrolörü olarak görev yapmış olan Bedirhan Şener, akademik ve profesyonel kariyerinde önemli adımlar atmıştır.

Trajik olayın detayları nasıl?

31 Temmuz 2024 tarihinde, Bedirhan Şener, Ankara’daki evlerinde anneannesi Leyla Çetiner’i rehin aldıktan sonra silahla vurarak hayatına son verdi. Olay, geniş bir şekilde haberleştirilirken, Bedirhan Şener’in bu trajik eylemi, kamuoyunda derin bir üzüntü ve merak uyandırdı.

Abdüllatif Şener'den açıklama

Yaşananların ardından ise Eski bakan Abdüllatif Şener konuyla ilgili açıklık getirerek, durumun oğlunun psikolojisiyle ilişkisi olduğunu belirtti. Şener'in yaptığı açıklamada ise, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Karşısındaki kişinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz" ifadeleri yer aldı.