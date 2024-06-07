KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'nin Develi ilçesinde kasaplık yapan Şakir Çizmeli, anneannesinin tarifiyle yaptığı asırlık lezzet "Develi pastırması"nı 30 yıldır sofralarla buluşturuyor.

İlçede önceki yıllarda her evde kadınlar tarafından yapılan ve 200 yılın üzerinde bir geçmişe sahip Develi pastırmasını geleneksel yöntemlerle yapan ilçedeki birkaç kişiden biri olan Çizmeli, ürünü yurt içi ve gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına da gönderiyor.

Çemen tozu kullanılmadan yörede yetişen acı biber, Gümüşören sarımsağından elde edilen çemenle sıvanan ve her zaman dış yüzeyi yumuşak kalan Develi pastırması, bu yönleriyle Kayseri pastırmasından ayrılıyor.

- "Pastırmanın özelliği yaş çemenin içerisinde beklemesidir"

Kasap Şakir Çizmeli, AA muhabirine, doğal yöntemlerle üretimini yaptığı Develi pastırmasının lezzetinin çemenindeki aromasından geldiğini söyledi.

Pastırmayı bel, bonfile ve kuşgömü etlerinden yaptıklarını anlatan Çizmeli, "Temizledikten sonra ete bıçakla delik açıyor ve sonra tuzluyoruz. Tuzladıktan sonra bir kaba koyuyoruz, 3 gün bekliyor. Bu sayede et kanını salıyor. Sonra eti yıkıyor, bir gün suda bekletiyoruz. Beze sarıp dengeye alıyoruz ve suyunu salıyor. Bu işlemden sonra güneşte 45 gün kurutuyoruz. Daha sonra çemenini hazırlıyoruz. Bölgemizde yetişen biber, sarımsak ile kaya tuzu kullanarak çemenini yapıyoruz. Bizim pastırmanın özelliği yaş çemenin içerisinde beklemesidir." diye konuştu.

Annesinden aldığı tarifle bu yöresel lezzeti yapmaya devam ettiğini ifade eden Çizmeli, "Önce 'eti atın eyerinde kuruturlar, askerler savaşa giderken o kuru eti yerler.' derlerdi. Daha sonra çemene dönüştürmüşler. Rahmetli annemden aldığım tarifle 30 senedir bunu yapıyor, ticaretine devam ediyoruz. Annem de annesinden öğrenmiş. Sucuk ve pastırmayı genelde onlar yaparmış. Eskiden kışın kavurma, pastırma yaparlardı. Yani kışın erzağını koyarlardı. Sucuk, çemen ve pastırma olmazsa olmazdı. Şu anda bunu yapan 3-4 kişi var. Bu lezzeti genelde Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Lübnan gibi ülkelerde yaşayan hemşehrilerimizle ulaştırıyoruz. Daha önceden bu lezzeti tattığı için bunlar tekrar onu yaşamak istiyorlar." dedi.