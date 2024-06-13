Geçen yıl Gourmand World Cookbook Awards'ta iki ayrı ödül kazanan "Anneden Kızına" kitabı, Avrupa'nın en saygın yemek tarihi ve kültürü kurumlarından biri olan Avrupa Yemek Tarihi ve Kültürleri Enstitüsü (IEHCA) Uluslararası Kongresi'nde sunum yapmaya hak kazandı.

Fransa Tours Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren IEHCA, yemek kültürleri alanında önde gelen uluslararası uzmanları bir araya getirerek çeşitli konferanslar düzenliyor ve "Yemek Kültürleri ve Mirası" alanında eğitim veriyor. Enstitü tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen uluslararası kongrede "Anneden Kızına" kitabı sunuma davet edilen az sayıda projeden biri oldu.

5-7 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Tours kentinde düzenlenen kongrede sunum yapan kitabın yazarı Sırma Güven ve Şef Aylin Yazıcıoğlu, proje hakkında bilgi vererek kitabın tarihsel önemine değindi.

Geçmişten geleceğe bir miras:

Anneden Kızına kitabı, İzmir'de doğup yaşayan 1875 doğumlu Marguerite Pagy ve kızı 1910 doğumlu Wanda Arcas'ın iki farklı yüzyıldaki tarif defterleri üzerinden dönemlerinin sosyal ve kültürel yapısını da içeren bir kurguyla yazılarak İzmir'in tarihine gastronomik bir bakış açısı sunuyor. 1875-1993 yılları arasında İzmir'in kozmopolit yaşamı tarih, kültür ve gastronomi açısından ele alınırken okuyucuya farklı hayatların nasıl iç içe geçtiği, lezzetli etkileşimlerle renklendiği ve birbirinden farklı mutfakların nasıl tek bir mutfağa dönüştüğü anlatılıyor.