Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Annem Ankara yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı yapımın yeni fragmanında sürpriz bir isim dikkat çekti: Belçim Bilgin!

Ünlü oyuncu, yıllar önce Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür ile başrolleri paylaşmıştı. Bu kez Annem Ankara dizisinin kadrosuna dahil olan Bilgin, Sevinç karakterine hayat verecek.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı

Başak Angigün’ün kendi yaşam öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı Annem Ankara, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Korel ve Günsür’ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan gibi usta isimler yer alıyor.