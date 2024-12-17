Katherine Di Savino'nun yazdığı ve Nedim Saban'ın uyarlayıp yönettiği aile komedisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, anne kurabiyesi ikramı ile nostaljik bir atmosfer yarattı.

Aile Bağlarını Sahnede Anlattılar

Galada konuşan yönetmen Nedim Saban, oyunun aile içi ilişkileri ve annelerin çocuklarıyla kurduğu bağları ele aldığını belirtti. Saban, "Anne figürünün hayatımızdaki yeri çok büyük. Oyunumuzu da bu duygularla uyarladık. Her sahnede aile bağlarının gücünü hissedeceksiniz," dedi. Oyunun, günümüzde unutulan değerleri hatırlattığını vurguladı.

Renkli Karakterler ve İlginç Hikayeler

Oyunda Amerika’dan Türkiye’ye dönen bir kızın babası rolünü üstlenen Aziz Sarvan, Kamuran karakterini "hayattan uzaklaşmış ve eşyalarla dostluk kurmuş absürt bir tip" olarak tanımladı. Aşkın Şenol ise apartman görevlisi Kentsel karakteriyle izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatırken, karakterin fırsatçı ama sevimli bir yanı olduğunu dile getirdi.

Sinop’tan oğlunun yanına taşınan Kudret karakterini canlandıran Çiçek Dilligil, Anadolu'dan kopup gelen bir anne figürüyle sahnede yer aldı. Dilligil, "Bu karakter aslında hepimizin tanıdığı, içimizden biri," diyerek rolüne olan bağlılığını ifade etti.

Deneyim tasarımcısı Işıl’ı canlandıran Dilara Mücaviroğlu ise ustalarıyla aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Bir Aile Komedisi: Hem Güldürüyor Hem Düşündürüyor

Oyunun konusu, kuşaklar arası çatışmaları ve aile içi bağların çözüm yollarını komediyle harmanlayarak ele alıyor. Modern dünyada kaybolmuş gibi görünen değerlerin aslında her zaman bir çözüm sunduğuna dikkat çekiyor.

Kusursuz Tasarım ve Güçlü Ekip

Dekor tasarımını Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımını Gizem Özkan ve ışık tasarımını Batuhan Sezer’in üstlendiği oyunun, arka planındaki ekip de sahnedeki performans kadar övgü topladı.

Çiçek Dilligil, Aziz Sarvan, Dilara Mücaviroğlu, Ecmel İs, Mert Asutay, Aşkın Şenol ve Mert Aykul gibi usta isimlerin rol aldığı "Annem Hep Derdi ki!", izleyenlerin kalbinde hem hüzün hem de neşeyle yer etti. Gala gecesinde izleyiciler, sahnede anlatılan hikayelerde kendi hayatlarından izler buldu.

Tiyatroseverlerin kaçırmaması gereken bu duygu yüklü ve eğlenceli oyun, farklı sahnelerde izleyicilerle buluşmaya devam edecek.