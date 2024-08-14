Detroit'te meydana gelen trajik olay, bölgede büyük şok etkisi yarattı. 6 yaşındaki Giovanni "Chulo" Jennings, annesi Elaina Rose Jennings ve erkek arkadaşı Daniel John Giacchina tarafından işkenceyle öldürüldü. Çocuğun duvara zımbalanmış ve havalı tüfekle vurulmuş halde bulunması, cinayeti daha da dehşet verici kıldı.

30 Temmuz 2024 tarihinde, Madison Heights Polis Departmanı ve acil sağlık personeli, 911 çağrısı üzerine Ackels karavan parkına geldi. Çocuk, tepkisiz ve ağır yaralı halde bulundu. Hemen ambulansla Ascension Macomb-Oakland Hastanesi'ne kaldırılan Giovanni, daha sonra Michigan Çocuk Hastanesi Stilson Uzmanlık Merkezi'ne nakledildi. Ancak, 31 Temmuz'da trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Elaina Rose Jennings ve Daniel John Giacchina, birinci derece cinayet, çocuk istismarı ve bir polis memuruna yalan söylemekle suçlanıyor. Giacchina ayrıca izinsiz ateşli silah ve mühimmat bulundurmakla da suçlanıyor. Yetkililer, Chulo'nun düzenli olarak şiddete maruz kaldığını ve ikilinin polise olayın gerçek detaylarını saklamaya çalıştığını belirtti.

Oakland Bölge Savcısı Karen McDonald, Chulo'nun "ağır istismara" ve "düzenli" şiddete maruz bırakıldığını, hapsedildiğini ve zımba tabancasıyla duvara bağlandığını açıkladı. Çocuğun vücudunda kesikler, çürükler ve sıyrıklar bulundu. McDonald, bu davanın, ofisinin bugüne kadar gördüğü en korkunç olaylardan biri olduğunu ifade etti.