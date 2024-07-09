Bodrum’da annesi Figen Bezmez'in (47) boğazını keserek öldüren Doğukan D.’nin (17) hazırlanan iddianamede 24 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Bezmez'in otopsi raporuna da yer verilip, boyun bölgesinde dört, yedi ve 15 santimetre olmak üzere üç farklı kesinin olduğu belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Figen Bezmez, geçen yıl 24 Kasım'da, saat 18.00 sıralarında, boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'nin kendisini çağırması üzerine Umurça Mahallesi Yaka Sokak'taki evine gitti. Oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen Doğukan D., annesini darbedip, bıçakla saldırdı. Bezmez, darp ve boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Güçlükle kilitli kapıyı açarak dışarı çıkan Bezmez, evin bahçesinde düşüp, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Doğukan D., bir gün sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

24 yıl hapsi isteniyor

Soruşturmanın ardından Doğukan D. hakkında, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İki sayfalık iddianamede Figen Bezmez’in, oğlu Doğukan D.’nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki bir aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı belirtildi.

Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi. Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.

"D vitamini" ayrıntısı

İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan bir gün önce spor salonunda başı döndüğünü anlatması üzerine oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Doğukan D.'nin annesinin bu teklifini kabul edip kan verdiği, ardından da tahlil sonuçlarını alıp birlikte eve döndükleri belirtildi.

Daha sonra yaşananlara ise iddianamede şöyle yer verildi:

“Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuç da olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere dört tüp kan aldırdın. Ben de senin dört tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darp etti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi.”

Otopsi raporuna göre boynunda üç farklı kesi varmış

İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde dört, yedi ve 15 santimetre olmak üzere üç farklı kesinin olduğu belirtildi.

Doğukan D.'nin emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.