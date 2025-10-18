Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi’ndeki bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen olay, bölge sakinlerini derinden etkiledi. Yakınlarının uzun süredir haber alamadığı Hatice Çankaya, kapıyı açınca içeriden gelen yoğun koku dikkat çekti.

Cesetle karşılaşma

Evi kontrol eden yakınları, Hatice Çankaya’nın yanında hayatını kaybetmiş olan annesi Asiye Çankaya’nın çürümüş cesediyle karşılaştı. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yetkililer devreye girdi

Yaşlı kadının yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlenirken, evin odalarının tamamının sokaktan toplanan çöplerle dolu olduğu görüldü. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zihinsel engelli kadın ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Temizlik ve inceleme çalışmaları

Evdeki çöpler, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.