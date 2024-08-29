Anot Group, yüksek teknoloji ve inovasyon odaklı otomasyon çözümleri alanındaki etkinliğini genişletiyor. Şirket, Yamaha Robotics EMEA ile yaptığı yeni anlaşma ile Türkiye'deki tek yetkili distribütör oldu. Bu stratejik adım, Anot Group’un robotik ürün portföyünü yönetme ve sektöre özel teknik destek sağlama yetkisini içeriyor.

Yamaha Robotics EMEA ile yeni işbirliği

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yüksek teknolojili üretim tesisinde beş farklı sektöre yönelik çözümler sunan Anot Group, Yamaha Robotics EMEA'nın tüm robotik ürün portföyünü Türkiye pazarında temsil edecek. Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gönenli, anlaşmanın ülke pazarında önemli bir kilometre taşı olduğunu ve robotik alanında manyetik konveyör, scara robotlar ve servo motorlu eksenlere odaklanacaklarını belirtti.

Gönenli, bu işbirliğinin sadece Anot Group için değil, aynı zamanda Türkiye'nin endüstriyel otomasyon sektöründe yüksek segment otomasyon çözümlerinin yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. “Bu anlaşma, firmamız için farklı sektörlerde yeni iş fırsatları yaratmanın yanı sıra ülke endüstrisinde otomasyon çözümlerinin kullanımını artıracaktır” dedi.

Kuka ile uzun süreli işbirliği

Anot Group’un, robotik alandaki deneyimi ve uzmanlığı, Kuka ile olan uzun yıllara dayanan partnerliği ile destekleniyor. Gönenli, 6 eksen robot teknolojilerinde Türkiye'de lider konumda olan Kuka ile büyük ölçekli projeler gerçekleştirdiklerini ve bu işbirliklerini sürekli olarak genişlettiklerini ifade etti.

Anot Group’un, ihracatta katma değeri artırma hedefi doğrultusunda, robotik sistemlerin tasarımında yüksek teknoloji ve müşteri odaklı çözümler sunduğunu belirten Gönenli, “Önümüzdeki dönemde otomasyon ve robotik alanda büyümemizi sürdüreceğiz. Yurtdışında da projelerimiz devam ediyor ve ihracatta katma değer artırmak en büyük hedefimiz” dedi. Ayrıca, Yamaha ile olan distribütörlük anlaşması gibi yeni anlaşmalar yapmayı amaçladıklarını ekledi.

Anot Mekatronik&Robotik, endüstriyel robot uygulamalarında yüksek teknoloji robotik sistemler tasarlayarak, üretim süreçlerini otomatikleştirip verimliliği maksimize etmeyi hedefliyor. Paketleme, yükleme, taşıma, montaj ve kaynak gibi kritik görevlerde esnek robotik süreçler sunan Anot Group, müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sağlıyor.