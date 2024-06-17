15 Haziran 2024'te, bin 163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile havalimanında tarihi bir gün yaşandı.

Rekor kıran rakamlar

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ulaşımda Zirveye Uçuyoruz" başlığıyla bu önemli haberi duyurdu. Uraloğlu, "15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde 2024 senesinin rekorunu kırdık! Uçuş Sayısı; bin 163, yolcu sayısı; 198 bin 944. Her alanda konforla ulaştıran eserlerle Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Antalya havalimanı | Turizmin kalbi

Antalya Havalimanı, Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından biri olarak özellikle yaz aylarında büyük bir yolcu trafiğine ev sahipliği yapıyor. Bu yeni rekor, hem turizm sektörünün canlılığını hem de Türkiye'nin ulaşım altyapısındaki gelişmeleri gözler önüne seriyor.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları

Bakan Uraloğlu, bu rekorun Türkiye'nin ulaştırma alanındaki başarısını ve sürekli gelişen altyapısını yansıttığını belirtti. Uraloğlu, "Her alanda konforla ulaştıran eserlerle Türkiye hızlanıyor" diyerek, bu başarıların devam edeceğine vurgu yaptı.