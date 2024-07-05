Antalya'nın Aksu ilçesinde, Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

İhbar üzerine bölgeye hızla orman muhafaza ekipleri sevk edildi. Yangına, hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bölgedeki yoğun duman ve alevler, çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, ekiplerin çalışmalarıyla yangının daha fazla alana yayılması önlenmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenebilmiş değil.