Antalya'nın Aksu ilçesinde, Murtuna Mahallesi 9076 Sokak'ta saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, hızla yayılarak seralara sıçradı. Yangın, seraların plastik örtülerini tutuşturarak büyük maddi zarara neden oldu.

Çiftçiler yangına müdahale etmeye kalkıştı

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter havadan müdahalede bulunurken, yer ekipleri, AFAD, jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Aksu Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgede yaşayan çiftçiler de traktör ve su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Çiftçilerin yangının içine girerek ateşe müdahale etmeleri dikkat çekti.

Aynı bölgede üçüncü yangın

Yangında, çok sayıda sera ve ormanlık alan zarar gördü. Murtuna Mahallesi'nde yaşayan Rıza Aksu, aynı bölgede daha önce de üç kez yangın çıktığını belirterek, bugün Alaylı Mahallesi'nde çıkan yangının ekiplerin müdahalesi sonrasında yeniden başlayıp Murtuna'ya sıçradığını söyledi.

Canlar gitti, ormanlar yandı

Aksu, "Üst tarafta daha önce üç kez yangın çıktı, bugün saat 14.00'te yine yangın çıktı, söndürdük. Yangın sonra ileriye doğru atladı, ekiplerimizle birlikte müdahale ettik, yangını tekrar kontrol altına aldık. Şu anda 50 dönüm seranın zarar gördüğünü düşünüyorum. Seralara çok bakamadık, önce ormanlık alana müdahale ettik. Canlar gitti, insanlarımız zarar gördü, ormanlarımız yandı" diye konuştu.