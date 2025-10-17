Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklanırken, E.B. adli kontrolle serbest bırakıldı. M.K. ise ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın geçmişi

Soruşturma, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve yakın çevresine yönelik olarak başlatılmıştı. Böcek’in eski gelini Z.K., oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve bazı iş insanları daha önce gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmış, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan bazı kişiler, hak ediş ödemelerini almak için Böcek ve oğluna 195 milyon lira rüşvet verdikleri iddiasıyla yakalanmıştı. Rüşvet paralarının döviz bürosu ve kuyumcu işletmelerine aktarıldığı öne sürülmüş ve kayyum atanmıştı.

Operasyonlar ve tutuklamalar

12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla 17 kişi gözaltına alındı; 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

19 Ağustos’ta Mustafa Gökhan Böcek Viyana’dan Antalya’ya döndüğünde tutuklandı.

7 Eylül’de İlker Arslan ve iş insanı F.A. tutuklandı.

10 Eylül’de 21 şüpheli gözaltına alındı; 5’i tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor ve yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.