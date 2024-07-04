Antalya İl Başkanlığı, hükümetin ekonomik krizi yönetme politikalarını sert bir dille eleştirerek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını yalan olarak niteledi.

Başkanlık sözcüsü, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yönetimindeki ekonomik politikaların, krizin faturasını büyük holdinglere ve yandaş sermayeye değil, asgari ücretlilere, esnafa, kamu emekçilerine ve emeklilere çıkardığını" ifade etti. Ayrıca TÜİK'in enflasyon oranlarının gerçekleri yansıtmadığını savundu ve konfederasyonlarına göre gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Son altı ayda enflasyonun %30,3 arttığını belirten Başkanlık, Haziran ayı itibarıyla açlık sınırının 20 bin 574 liraya, yoksulluk sınırının ise 61 bin 417 liraya yükseldiğini dile getirdi. Ayrıca, Kamu-AR tarafından açıklanan rakamların ve bağımsız kurumların verilerinin TÜİK'in rakamlarıyla büyük farklılıklar gösterdiğini iddia etti.

Başkanlık yetkilileri, TÜİK'in enflasyon sepetinin detaylarını kamuoyuyla paylaşmamasını eleştirerek, "Ya gerçekçi rakamlarla hareket edin ya da bizi marketlere götürün ve alışverişlerimizi oradan yapmamıza izin verin" çağrısında bulundu.

Birleşik Kamu İş olarak adlandırdıkları konfederasyon, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Bizim için önemli olan pembe tablolar değil, geçim sıkıntısı çekiyor olmamızdır. Gerçeklerle yüzleşmeye ve adil ücretlerle yaşamaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.