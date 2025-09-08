Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, gözaltı kararı sonrası teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında, “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarılmıştı. Karar sonrası Arslan, Antalya’da güvenlik güçlerine teslim oldu ve adliyeye sevk edildi.

Arslan, Emniyet’teki işlemleri sırasında “susma hakkını” kullanarak savcıya ifade vermedi. Savcılık, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkame tutuklama kararı verdi

Mahkeme, İlker Arslan’ı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Fazlı Ateş de tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, Arslan ve ilişkili iş insanının rüşvet ve çıkar ilişkilerine yönelik iddialarını inceliyor. Yapılan incelemelerde, Arslan’ın ve Fazlı Ateş’in bazı ihale ve para transferleri üzerinden suç işlediği iddiaları yer alıyor.