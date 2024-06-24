Antalya Havalimanı, Türkiye'nin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya Havalimanı'nda 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 22 Haziran tarihinde gerçekleşen bu rekorun yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayıları olduğunu belirtti.

Antalya, son yılların en yoğun bayram tatilini geçirdi. Turistlerin deniz, kum, güneş ve tarihi güzellikleriyle tercih ettiği kent, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince hareketlilik yaşadı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, tatilin büyük ilgi gördüğünü ve 9 günlük süreçte yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığını vurguladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, bayram boyunca 10 milyon insanın tatil için yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kavaloğlu, özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisiyle Antalya'nın bayram boyunca 5 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırladığını ifade etti. Antalya Havalimanı'nda yaşanan uçak ve yolcu rekorunun da bu yoğunluğun bir yansıması olduğunu belirten TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, son 10 yılın en hareketli turizm günlerinin yaşandığını dile getirdi.