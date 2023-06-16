Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Havalimanı girişinde korsan turizm taşımacılığını önlemek için polis eşliğinde yapılan denetimde, korsan taşımacılık yapan minibüs sürücüsü yakalandı. Yolcu gibi araca binen sivil polisler havalimanı çıkışında aracı durdurup 38 bin lira ceza yazdı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kültür Turizm İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da korsan turizm taşımacılığını önlemek için birlikte hareket ediyor. Kentin farklı yerlerinde kurulan uygulama noktalarında özellikle turizm sektöründe taşımacılık yapan araçlar denetleniyor. Her yıl milyonlarca tatilcinin geldiği Antalya Havalimanı da denetim noktalarından biri. Havalimanı girişinde polis eşliğinde gerçekleştirilen denetimde, transfer araçları tek tek durdurulup hem trafik yönünden hem de turizm sektöründe çalışabilmeleri için gerekli evrakı incelendi.

YOLCU ALAN KORSAN TAŞIMACI YAKALANDI

Antalya Havalimanı'na giren, üzerinde 'Alo Turizm Transfer' yazılı minibüs, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Havalimanından yolcuymuş gibi transfer aracına binen sivil polisler, gidecekleri yeri sürücüye söyleyip ücrette de anlaştı. Antalya Havalimanı çıkışında polis ekipleri uygulama noktasında sürücüden aracı durdurmasını istedi. Denetime alınan sürücünün, turizm taşımacığı yapmasına izin veren evrakının olmadığı belirlendi. İsmi verilmeyen sürücüye 38 bin lira para cezası verildi.

Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü denetim ekibinden İnci Kaya, “Korsan taşımacı tespit ettik. Belgesiz seyahat acentacılığı yapılıyordu. İşlem yaptık. Rezervasyonu olmayan yolcusunu dolmuş otobüs gibi alıp transfer ediyor. Cezası 38 bin liraya kadar ceza uygulanıyor" dedi.

'KAÇAK ORANI YÜZDE 50 ORANINDAYDI'

Turizmin sürdürülebilirliği için güvenli olması gerektiğine vurgu yapan TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, denetim mekanizmasının faaliyette olduğunu söyledi. Sıklıkla denetim yaptıklarını anlatan Perçin, “Kaçak olmasın istiyoruz. Ziyaretçimiz hangi yolda, hangi araçta, hangi firmada bilmek istiyoruz. Önceki yıllarda yüzde 50 kaçak, yüzde 50 belgeliydi. Kayıt altına alamıyorduk. Şimdi ise azaldı. Kaçak olanlar vergi ödemiyor. Kayıt dışı oldukları için sorunlar da oluyor" dedi.

BELGELİ SÜRÜCÜLERDEN TAM DESTEK

Turizm sektöründe taşımacılık yapan sürücülerden İsmail Ata, “Uygulamayı bizim için yapıyorlar sayısı artmalı bence" derken, bir diğer transfer sürücüsü İbrahim Beste ise evrakında eksiklik olmadığını söyledi. Korsan sürücülerle karşılaştıklarını da kaydeden Beste, “Bütün evrakın olması gerekiyor. Yolcularımızın bilgileri de bizde oluyor. Korsan görünce polise bildiriyoruz" diye konuştu. (DHA)

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