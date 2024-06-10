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Ayrıca Çağlayan Mahallesi kapalı pazar yerinde büyükbaş, Yenigün Mahallesi kapalı pazarında ise küçükbaş kurbanlıklar için ücretsiz kesim noktaları oluşturuldu. Ücretsiz kesim hizmetinden yararlanmak isteyenlerin Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevularını oluşturmaları gerekiyor.

Ermenek Mahallesi’nde kurban satış ve kesim alanı kurulurken Konuksever, Sedir ve Bayındır mahallelerinin pazar yerlerinde kesim alanları kuruldu.

Haftanın ilk günü hava nasıl olacak?

Haftanın ilk günü hava nasıl olacak?

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanlarını belirlerken, hazırlıklarını tamamladı. ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

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